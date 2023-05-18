Чемпион НБА: у Вембаньямы есть потенциал стать лучшим игроком всех времён
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Сан-Антонио Спёрс», а ныне эксперт Шон Эллиотт высказал мнение, что прогнозируемый многими аналитиками первый номер драфта НБА — 2023 Виктор Вембаньяма может стать лучшим игроком в истории.
«У него есть потенциал стать лучшим игроком всех времён», — сказал Эллиотт в эфире SiriusXM NBA Radio.
19-летний Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. В 33 матчах за свою команду в текущем сезоне француз набирает 21,6 очка, делает 10,5 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.
Вембаньяма вместе с семьёй следит на результатами драфт-лотереи:
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