Назван звёздный игрок «Сиксерс», который был инициатором увольнения Дока Риверса

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден сыграл ключевую роль в увольнения Дока Риверса с поста главного тренера команды. Об этом информирует Yahoo Sports со ссылкой на нескольких сотрудников клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что сам Харден намерен отказаться от опции продления контракта с «Филадельфией» на следующий сезон, чтобы стать неограниченно свободным агентом нынешним летом.

«Филадельфия» уволила Дока Риверса 16 мая. Специалист возглавлял команду с 2020 года и провёл в её главе в общей сложности три года. Во всех трёх сезонах «Сиксерс» выходили в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и вылетали во втором раунде.

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