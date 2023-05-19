FIBA объявила время начала матчей чемпионата мира — 2023

Международная федерация баскетбола (FIBA) на своём официальном сайте обнародовала расписание матчей мужского чемпионата мира — 2023 со временем начала игр. Согласно ему первыми матчами на турнире станут встречи Ангола — Италия и Финляндия — Австралия 25 августа, которые начнутся в 11:00 по московскому времени.
Финал чемпионата мира 10 сентября стартует в 15:40 мск
Расписание чемпионата мира — 2023
Фото: FIBA
Чемпионат мира — 2023 примут стадионы в Джакарте (Индонезия), Окинаве (Япония) и три арены в Маниле (Филиппины).
Разница во времени между Окинавой и Москвой составляет –6 часов, Манилой и Москвой — –5 часов, Джакартой и Москвой — –4 часа, средним временем по Гринвичу (GMT) и Москвой — +3 часа.
Всего будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.
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