Мэлоун высказался о взаимоотношениях с Марреем

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун рассказал о своих взаимоотношениях с разыгрывающим Джамалом Марреем.

«У нас не просто взаимоотношения тренер — игрок. Я люблю Джамала, я не просто тренирую его. Мы вместе уже семь лет. Мы вместе прошли через сложности, достаточно вспомнить его тяжёлую травму колена. Я рад за него, учитывая, на каком уровне он сейчас находится», – сказал Мэлоун на пресс-конференции.

Сегодня, 19 мая, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:103.

Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов и 12 передач. Также стоит выделить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 37 очков и совершил 10 подборов.