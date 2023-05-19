Леброн после поражения от «Денвера» оценил шансы «Лейкерс» на выход в финал плей-офф

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал второе подряд в серии поражение с «Денвер Наггетс».

«Слава богу, это не студенческий баскетбол, где команды играют до первой победы. Шансы всегда есть, пока вас четырежды не обыграли. Эта уверенность должна быть у нас всегда», – сказал Джеймс на пресс-конференции после матча.

Сегодня, 19 мая, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:103.

Самым результативным игроком матча в составе «Лейкерс» стал лёгкий форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 22 очка, 10 передач и девять подборов. Также отличную игру провёл защитник Остин Ривз. В его активе 22 очка, три подбора и пять результативных передач. Энтони Дэвис отметился 18 очками и 14 подборами, однако реализовал с игры четыре броска из 15 попыток.