Главный тренер «Лейкерс» Хэм прокомментировал второе подряд поражение в серии с «Денвером»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал второе подряд поражение в серии с «Денвер Наггетс».

«В целом я доволен тем, с какой энергией мы играли, какие усилия прилагали. Мы просто попали в плохой отрезок», – сказал Хэм на пресс-конференции после матча.

Сегодня, 19 мая, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:103.

Самым результативным игроком матча в составе «Лейкерс» стал лёгкий форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 22 очка, 10 передач и девять подборов. Также отличную игру провёл защитник Остин Ривз. В его активе 22 очка, три подбора и пять результативных передач. Энтони Дэвис отметился 18 очками и 14 подборами, однако реализовал с игры только четыре броска из 15 попыток.