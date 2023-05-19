Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
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17 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч.
«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 108:103, счёт в серии 2-0.
Самым результативным игроком матча у гостей стал американец Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 22 очка, десять подборов и десять передач. Также отличную игру провёл американский защитник Остин Ривз. В его активе 22 очка, три подбора и пять результативных передач. Качественную игру в нападении также показал центровой Энтони Дэвис — 18 очков и 14 подборов.
Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов и 12 передач. Также стоит выделить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 37 очков и совершил девять подборов.
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