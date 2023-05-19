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Леброн Джеймс не смог исполнить открытый данк во время второго матча с «Денвером»

Леброн Джеймс не смог исполнить открытый данк во время второго матча с «Денвером»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился курьёзным моментом во время матча с «Денвер Наггетс». В середине второй четверти матча Леброн во время контратаки принял передачу от партнёра по команде Руи Хачимуры и получил открытое пространство для простого данка, но прямо во время прыжка мяч выскользнул из рук игрока.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч, проходивший сегодняшней ночью, закончился со счётом 108:103 в пользу «Денвера». 38-летний форвард закончил матч с 22 очками, девятью подборами и 10 результативными передачами. Несмотря на хорошие цифры, нельзя не отметить, что Джеймс не смог забросить ни одного трёхочкового броска за шесть попыток.

Счёт серии — 2-0 в пользу «Наггетс».

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