Леброн Джеймс не смог исполнить открытый данк во время второго матча с «Денвером»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился курьёзным моментом во время матча с «Денвер Наггетс». В середине второй четверти матча Леброн во время контратаки принял передачу от партнёра по команде Руи Хачимуры и получил открытое пространство для простого данка, но прямо во время прыжка мяч выскользнул из рук игрока.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч, проходивший сегодняшней ночью, закончился со счётом 108:103 в пользу «Денвера». 38-летний форвард закончил матч с 22 очками, девятью подборами и 10 результативными передачами. Несмотря на хорошие цифры, нельзя не отметить, что Джеймс не смог забросить ни одного трёхочкового броска за шесть попыток.

Счёт серии — 2-0 в пользу «Наггетс».