Леброн Джеймс выразил недовольство оператором, мешающим ему пройти

В самой концовке матча в рамках серии финала Западной конференции между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» звёздный форвард калифорнийской команды Леброн Джеймс бежал отыгрывать отставание в счёте, но защитник команды из Колорадо Брюс Браун перехватил у него мяч, тем самым закончив встречу.
Сразу после этого Леброн направлялся в раздевалку, но наткнулся на оператора. Джеймс остановился и начал недовольно смотреть на него.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Матч закончился победой «Наггетс» со счётом 108:103. 38-летний форвард закончил матч с 22 очками, девятью подборами и 10 результативными передачами. Несмотря на хорошие цифры, нельзя не отметить, что Джеймс не смог забросить ни одного трёхочкового броска за шесть попыток.
- 19 мая 2023
-
10:19
-
09:56
-
09:28
-
09:20
-
08:20
-
08:16
-
08:02
-
07:36
-
07:14
-
07:11
-
07:04
-
06:15
-
04:47
-
00:52
- 18 мая 2023
-
23:24
-
22:12
-
21:25
-
21:06
-
20:47
-
20:31
-
20:21
-
20:08
-
19:24
-
18:54
-
18:10
-
17:18
-
16:23
-
16:05
-
15:28
-
15:25
-
14:50
-
13:51
-
13:44
-
12:59
-
12:00