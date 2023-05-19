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Леброн Джеймс выразил недовольство оператором, мешающим ему пройти

Леброн Джеймс выразил недовольство оператором, мешающим ему пройти
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В самой концовке матча в рамках серии финала Западной конференции между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» звёздный форвард калифорнийской команды Леброн Джеймс бежал отыгрывать отставание в счёте, но защитник команды из Колорадо Брюс Браун перехватил у него мяч, тем самым закончив встречу.

Сразу после этого Леброн направлялся в раздевалку, но наткнулся на оператора. Джеймс остановился и начал недовольно смотреть на него.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч закончился победой «Наггетс» со счётом 108:103. 38-летний форвард закончил матч с 22 очками, девятью подборами и 10 результативными передачами. Несмотря на хорошие цифры, нельзя не отметить, что Джеймс не смог забросить ни одного трёхочкового броска за шесть попыток.

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