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Джамал Маррей: это был не камбэк, игра на протяжении всего времени была в наших руках

Джамал Маррей: это был не камбэк, игра на протяжении всего времени была в наших руках
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей сразу после окончания матча в рамках финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» по пути в раздевалку прокомментировал победу, обращаясь к камерам.

«Это был не камбэк, игра на протяжении всего времени была в наших руках», — заявил Маррей.

Сегодняшний матч, проходивший в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)», закончился в пользу хозяев со счётом 108:103. Перед четвёртой четвертью «Наггетс» уступали со счётом 76:79, но смогли перевернуть матч с помощью Маррея. Он набрал 23 очка в решающей четверти и закончил матч с 37 очками, 10 подборами, пятью результативными передачами и четырьмя перехватами.

Счёт серии — 2-0 в пользу «Денвера». Следующие два матча противостояния пройдут в Лос-Анджелесе.

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