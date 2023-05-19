Леброн Джеймс подвернул лодыжку, но всё равно сыграет в третьем матче серии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подвернул лодыжку в сегодняшнем матче с «Денвер Наггетс» в рамках серии финала Западной конференции. Джеймс заявил, что это не повлияет на то, сыграет ли он в следующем матче противостояния.

«Небольшое повреждение не остановит меня», — сказал Леброн.

Сегодняшний матч, проходивший в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)», закончился в пользу хозяев со счётом 108:103. 38-летний форвард закончил матч с 22 очками, девятью подборами и 10 результативными передачами. Несмотря на хорошие цифры, нельзя не отметить, что Джеймс не смог забросить ни одного трёхочкового броска за шесть попыток.

Счёт серии — 2-0 в пользу «Наггетс». Следующие два матча пройдут в Лос-Анджелесе.