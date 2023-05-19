Никола Йокич — о недостаточном внимании медиа к «Наггетс»: если честно, мне нравится это

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал тот факт, что его команда не получает достаточного внимания от национальных медиа.

«Если честно, мне нравится это. Нам без разницы. Это нормально для нас. Нам это не нужно», — приводит слова Йокича репортёр Кэти Уиндж в своих социальных сетях.

Напомним, главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун на послематчевой пресс-конференции сказал, что внимание медиа по отношению к первому матчу с «Лос-Анджелес Лейкерс» было приковано именно к калифорнийской команде. Тренер также заявил, что, несмотря на поражение, «озёрники» поняли, как играть против «Наггетс». В том матче Никола Йокич оформил исторический трипл-дабл: 34 очка, 21 подбор и 14 результативных передач.