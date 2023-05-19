Ник Нёрс проведёт собеседование на должность главного тренера с «Филадельфией»

Экс-наставник «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс на следующей неделе встретится с представителями «Филадельфии Сиксерс», чтобы обсудить потенциальное назначение на должность главного тренера.

«Филадельфия» уволила Дока Риверса с позиции главного тренера после поражения в серии с «Бостон Селтикс» в рамках полуфинала Восточной конференции. «Сиксерс» имели преимущество в серии со счётом 3-2. Это уже четвёртый подобный случай в карьере Риверса. Помимо этого, Док трижды проигрывал серии, ведя по ходу противостояния 3-1, — это абсолютный рекорд лиги.

Ник был уволен из «Торонто» по итогам нынешнего сезона, где канадской команде не удалось выйти в плей-офф. Нёрс выигрывал с «Рэпторз» чемпионство в сезоне-2018/2019.