Андрей Кириленко — о Единой лиге ВТБ: у меня великолепные впечатления от плей-офф.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился впечатлениями от сезона-2022/2023 Единой лиги ВТБ.

«Если говорить конкретно про плей-офф, то я получил от него большое удовольствие. Хочу поздравить все команды с отличной игрой. Два полуфинала из семи игр — это то, чего так не хватало нашему клубному баскетболу. И оба решающих матча, думаю, надолго останутся в памяти болельщиков.

Поражение «Зенита» в Казани, когда они выигрывали одно очко и владели мячом за пять секунд до конца, и вылет армейцев от «Локомотива» перед своими болельщиками в овертайме. В финале мы тоже увидели очень много жёсткой и агрессивной борьбы. Было видно, что оба коллектива максимально настроены на золотые медали. Никто не жалел себя.

«Локо» был достойным оппонентом УНИКСа по финалу. Хотелось, чтобы эта серия тоже дошла до седьмого матча, но у игроков казанцев были свои планы. Они очень сильно провели пятый матч в родных стенах, сняв все вопросы», — приводит слова Кириленко «Спорт-экспресс».