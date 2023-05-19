Никола Йокич установил рекорд по количеству игр подряд с трипл-даблами в плей-офф

В сегодняшнем матче в рамках серии финала Западной конференции звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов и 12 результативных передач. Таким образом, эта игра стала четвёртой подряд для Йокича с данным достижением, чего не удавалось никому в истории лиги.
Помимо этого, в нынешнем плей-офф Йокич в среднем набирает трипл-дабл: 30,4 очка, 13,8 подбора и 10,2 ассиста.
Сегодняшний матч, проходивший в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)», закончился в пользу хозяев со счётом 108:103.
Счёт серии — 2-0 в пользу «Наггетс». Следующие два матча пройдут в Лос-Анджелесе. Победитель противостояния выйдет в финал НБА, где встретится с представителем Восточной конференции — «Бостоном Селтикс» или «Майами Хит».
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