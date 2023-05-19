Скип Бэйлесс — о Леброне: его трёхочковые попытки опасны для «Лейкерс»

Известнейший аналитик шоу UNDISPUTED на телеканале FOX Скип Бэйлесс раскритиковал звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за неэффективные трёхочковые броски.

«Трёхочковые Леброна крайне опасны для «Лейкерс». Он просто не может перестать их бросать, несмотря на то, что его процент попаданий с дальней дистанции упал почти до 20%. Это по-настоящему стыдная ситуация», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

В сегодняшнем матче в рамках финала Западной конференции с «Денвер Наггетс» Джеймс не реализовал ни одну из шести трёхочковых попыток. Матч закончился поражением «Лейкерс» со счётом 103:108. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Наггетс».

В нынешнем розыгрыше плей-офф Леброн бросает дальние броски с очень низким процентом попадания — 23.3. Несмотря на плохую статистику, Джеймс в среднем исполняет 6,4 попытки дальних бросков за игру.