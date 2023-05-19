Стивен Эй Смит призвал «Лейкерс» меньше задействовать Д'Анджело Расселла

Популярный аналитик шоу First Take на телеканале ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселла за игру в серии против «Денвер Наггетс».

«Используйте Денниса Шрёдера как разыгрывающего. Он хорошо защищается, он забрасывает штрафные, он исполняет броски с периметра и он стабилен в нападении на данный момент. Используйте его чаще! Так же как и Остина Ривза. Давайте меньше минут Д'Анджело Расселлу», — сказал Смит на шоу «First Take».

Расселл неудачно начал серию финала Западной конференции. В первых двух играх он в среднем набирает девять очков и четыре результативные передачи. Лишь 7 из 18 его бросков оказались успешным, в числе которых — 1 заброшенных трёхочковый из 8. Д`Анджело имеет плохой показатель «плюс-минус» —41, а когда игрока нет на площадке — «Лейкерс» играют лучше «Денвера» на 30 очков.