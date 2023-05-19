Джамал Маррей: я не получаю столько уважения, сколько заслуживаю

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей заявил, что не получает от представителей медиа столько уважения, сколько заслуживает.

«Думаю, я не получаю столько уважения, сколько заслуживаю. Я лучше многих игроков лиги. Каждый раз, когда вижу различные рейтинги, то думаю: «Сумасшествие какое-то». Возможно, это из-за того, что я долго не играл из-за травмы. Но если мы станем чемпионами, всё изменится», — приводит слова Маррея Andscape.

В плей-офф НБА Маррей провёл 13 матчей, в которых в среднем набирал 27,2 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 6,2 результативной передачи.

В полуфинале НБА «Денвер» играет с «Лос-Анджелес Лейкерс». После двух матчей «Наггетс» ведут со счётом 2-0. Третья игра серии пройдёт 21 мая.