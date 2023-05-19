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«Олимпиакос» вышел в финал Евролиги впервые с 2017 года

«Олимпиакос» вышел в финал Евролиги впервые с 2017 года
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Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» вышел в большой финал Евролиги впервые с 2017 года. Напомним, сегодня, 19 мая, «Олимпиакос» обыграл «Монако» со счётом 76:62 в рамках полуфинала Евролиги. Лучшим игроком встречи был признан Александр Везенков.

В последний раз греческая команда выходила в финал в 2017 году – тогда «Олимпиакос» уступил «Фенербахче» в Стамбуле. После этого красно-белые лишь раз появлялись в «Финале четырёх», когда в 2022 году заняли итоговое четвёртое место. Последнее чемпионство «Олимпиакоса» в Евролиге датируется 2013 годом.

Во втором полуфинале, который идёт в данный момент в Каунасе, встречаются «Реал Мадрид» и «Барселона».
Финальный матч запланирован на воскресенье, 21 мая.

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