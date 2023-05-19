Тренер «Олимпиакоса» рассказал о ключе к победе над «Монако»

Главный тренер баскетбольного клуба «Олимпиакос» Георгиос Барцокас прокомментировал победу своей команды над «Монако» в полуфинале Евролиги.

«В первой половине мы играли весьма нервно. В раздевалке перед началом второй половины мы сделали несколько изменений, но в общем и целом просто поддержали настрой игроков. Главной задачей была просто успокоиться.

В частности, мы говорили о том, что нужно лучше действовать в обороне. И у нас стало получаться – атака начала лучше играть благодаря слаженным действиям обороны, мы поймали волну, броски стали точными – буквально всё стало открыто для нас в этой игре.

Третья четверть – одна из лучших в плане защиты, что мы когда-либо показывали. Мы не позволяли «Монако» ничего сделать», – приводит слова Барцокаса портал Eurohoops.

Напомним, «Олимпиакос» обыграл «Монако» со счётом 76:62 и вышел в финал Евролиги. В третьей четверти греческий клуб одержал верх с рекордным счётом 27:2.