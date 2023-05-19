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Главный тренер «Монако»: третья четверть игры с «Олимпиакосом» стала переломной

Главный тренер «Монако»: третья четверть игры с «Олимпиакосом» стала переломной
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Главный тренер «Монако» Саша Обрадович прокомментировал поражение своей команды в «Финале четырёх» Евролиги от «Олимпиакоса» со счётом 76:62.

Третью четверть «Олимпиакос» выиграл со счётом 27:2, что является рекордом «Финала четырёх».

«Этому нет объяснения. Мы были слабы. Возможно, дело в опыте, в понимании того, как играть подобные матчи. Они это знали, уже играли на этой стадии. Мы должны поздравить «Олимпиакос» с невероятной третьей четвертью, которая стала переломной. Что касается игры Томаса Уолкапа (защитник «Олимпиакоса» — примечание «Чемпионата»), то это настоящий лидер. Он не набрал ни одного очка, но доминировал в игре. Уничтожил всё, защищаясь», — сказал Обрадович на пресс-конференции после матча.

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