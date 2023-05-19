В финале Евролиги сыграют «Олимпиакос» и «Реал Мадрид»

В большом финале Евролиги в Каунасе сыграют «Олимпиакос» и «Реал Мадрид».

Завершились полуфинальные матчи Евролиги. «Олимпиакос» обыграл «Монако» со счётом 76:62, а мадридский «Реал» оказался сильнее «Барселоны» – 78:66.

Финальный матч между «Олимпиакосом» и «Реалом» состоится в воскресенье, 21 мая, и начнётся в 20:00 по московскому времени. Встреча за третье место между «Монако» и «Барселоной» будет сыграна в тот же день, она стартует в 17:00 мск.

Оба матча пройдут в Каунасе (Литва) на стадионе «Жальгирис-Арена», вмещающем 15500 зрителей. В прошлом сезоне чемпионом Евролиги стал турецкий «Анадолу Эфес». «Олимпиакос» в последний раз выигрывал трофей в 2013 году, а «Реал Мадрид» последний раз был триумфатором этого турнира в 2018-м.