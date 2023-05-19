Крис Миддлтон планирует отказаться от опции игрока на $ 40,4 млн

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон планирует отказаться от опции игрока на сумму $ 40,4 млн, сообщает инсайдер Clutch Points Бретт Сигл.

По информации журналиста, Миддлтон склоняется к такому варианту и хочет стать неограниченно свободным агентом. При этом отмечается, что «Милуоки» может предложить форварду пятилетний контракт на общую сумму $ 272 млн, а другие команды — чуть меньше чем на $ 202 млн и соглашение на четыре года.

Сообщалось, что игроком интересуются «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс».

На счету Миддлтона 33 матча в регулярном чемпионате НБА, в которых он в среднем за игру набирал 15,1 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 4,9 передачи.

В плей-офф 31-летний форвард сыграл в пяти матчах и в среднем набирал в них 23,8 очка, делал 6,4 подбора и 6,2 передачи.