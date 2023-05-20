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Тренер «Барселоны» взял на себя ответственность за поражение от «Реала»

Тренер «Барселоны» взял на себя ответственность за поражение от «Реала»
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Главный тренер баскетбольного клуба «Барселона» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в полуфинале Евролиги.

«В этой ситуации ответственность всегда лежит на тренере. Возможно, я так не смог найти способ, чтобы мы могли эффективно играть с мячом, вовлекая в атаку больше игроков. Мы не выглядели как единое целое – в игре было очень много самостоятельности. Это странно, потому что мы дошли до «финала четырёх» именно благодаря нашей командой игре.

Но в этом и особенность формата «финала четырёх». Одна игра – и ты теряешь титул. К сожалению для нас, это конец», – сказал Ясикявичюс на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Барселона» уступила «Реалу» в полуфинале Евролиги со счётом 78:66. «Каталонцы» сыграют в матче за третье место с «Монако». Поединок пройдёт в воскресенье, 21 мая, и начнётся в 17:00 мск.

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