«Одна из лучших побед в моей карьере». Форвард «Реала» – о победе над «Барселоной»
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Форвард мадридского «Реала» Энтони Рэндольф подвёл итоги полуфинального матча Евролиги с «Барселоной».
«У нас в команде много опытных ветеранов, которые проявили лидерские качества и помогли одержать победу. Мы уважаем «Барселону» и уже готовимся к следующей битве, чтобы победить.
Я чувствую себя просто прекрасно после матча – это одна из лучших побед в моей карьере. Последние два года были очень тяжёлыми для меня, и тот первый мяч, что я забросил сегодня, оказал огромное влияние», – сказал Рэндольф на блиц-интервью после матча.
Напомним, «Реал» победил «Барселону» со счётом 78:66 и вышел в большой финал Евролиги, где сыграет с «Олимпиакосом». Матч пройдёт в воскресенье, 21 мая, и начнётся в 20:00 мск.
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