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«Майами» удвоил преимущество в серии с «Бостоном», несмотря на 34 очка Тейтума

«Майами» удвоил преимущество в серии с «Бостоном», несмотря на 34 очка Тейтума
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди-Гарден» состоялся второй матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 111:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету 34 очка, 13 подборов и восемь результативных передач. Никто из его партнёров по команде не смог добраться до отметки в 20 очков.

Очередную отличную игру в плей-офф провёл лидер «Майами» Джимми Батлер. На его счету 27 очков, восемь подборов, шесть асссистов и три перехвата. Центровой Бэм Адебайо был близок к трипл-даблу: 22 очка, 17 подборов и девять передач. Отличную игру со скамейки провёл Калеб Мартин — 25 очков.

Счёт в серии — 2-0 в пользу «Майами».

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
20 мая 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 111
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Браун - 16, Брогдон - 13, Уильямс - 13, Уайт - 11, Уильямс - 9, Смарт - 7, Хорфорд - 2, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Хозер, Шампани
Майами Хит: Батлер - 27, Мартин - 25, Адебайо - 22, Робинсон - 15, Страс - 11, Винсент - 9, Зеллер - 2, Йович, Лав, Лоури, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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