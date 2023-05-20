«Майами» удвоил преимущество в серии с «Бостоном», несмотря на 34 очка Тейтума

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди-Гарден» состоялся второй матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 111:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету 34 очка, 13 подборов и восемь результативных передач. Никто из его партнёров по команде не смог добраться до отметки в 20 очков.

Очередную отличную игру в плей-офф провёл лидер «Майами» Джимми Батлер. На его счету 27 очков, восемь подборов, шесть асссистов и три перехвата. Центровой Бэм Адебайо был близок к трипл-даблу: 22 очка, 17 подборов и девять передач. Отличную игру со скамейки провёл Калеб Мартин — 25 очков.

Счёт в серии — 2-0 в пользу «Майами».

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.