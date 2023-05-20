Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
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20 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч.
«Бостон Селтикс» – «Майами Хит» – 105:111, счёт в серии 0-2
Самым результативным игроком встречи стал звёздный американский форвард хозяев Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету 34 очка, 13 подборов и восемь результативных передач. Никто из его партнёров по команде не смог добраться до отметки в 20 очков (Джейлен Браун набрал лишь 16 очков).
Очередную отличную игру в плей-офф провёл лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер. На его счету 27 очков, восемь подборов, шесть ассистов и три перехвата. Центровой Бэм Адебайо был близок к трипл-даблу: 22 очка, 17 подборов и девять передач. Отличную игру со скамейки провёл Калеб Мартин — 25 очков.
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