Главный тренер «Реала»: мы очень счастливы, потому что наша мечта продолжается

Главный тренер мадридского «Реала» Матео Чус прокомментировал победу своей команды в полуфинале Евролиги над «Барселоной» (78:66).
«Для нас было бы проблемой, если бы они продолжили так хорошо бросать из-за дуги. Перед второй половиной мы поговорили в раздевалке о том, чтобы найти решение и не позволить им забрасывать с таким процентом. И мы смогли вернуться в игру благодаря защите, забирая подборы на нашем щите, борясь за них, и не допуская потерь.
И это был ключевой момент того, что мы подошли к концу игры в выигрышной позиции. Нам нужно было делать это, находить свободные зоны и пользоваться ими.
В начале игры некоторые наше игроки хорошо защищались против Николы Миротича и Николаса Лапровиттолы. В конце матча мы смогли контролировать его ритм и довести игру до победы над «Барселоной», прекрасной командой с очень хорошими игроками. Нелегко выйти в финал, и мы очень счастливы потому что наша мечта продолжается и мы можем дальше продолжать мечтать», — приводит слова Чуса Eurohoops.
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