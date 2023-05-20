Видеообзор победы «Олимпиакоса» над «Монако» в полуфинале Евролиги

В Каунасе прошёл матч «Финал четырёх» Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» одержал победу над «Монако» (76:62) и вышел в финал турнира.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Олимпиакоса», MVP регулярного сезона Александар Везенков, набравший 19 очков. Его партнёр по команде Костас Папаниколау набрал 15 очков.

В составе «Монако» отличились американский разыгрывающий Майк Джеймс и француз Эли Окобо, которые записали на свой счёт по 17 очков.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча:

В финале соревнований соперником «Олимпиакоса» станет мадридский «Реал», который в своём полуфинале нанёс поражение «Барселоне» (78:66).

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 21 мая.