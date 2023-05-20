Видеообзор победы «Реала» над «Барселоной» в «Финале четырёх» Евролиги
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Мадридский «Реал» нанёс поражение «Барселоне» (78:66) в полуфинальном матче Евролиги, который прошёл на арене «Жальгирис» в Каунасе (Литва).
Самым результативным игроком матча стал центровой «Реала» Уолтер Тавареш, оформивший дабл-дабл. В его активе 20 очков и 15 подборов. Его партнёр по команде Марио Хезонья набрал 14 очков. В составе «Барселоны» отличился форвард Алекс Абринес с 16 очками.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов встречи:
В финале соревнований соперником «Реала» станет греческий «Олимпиакос», который в своём полуфинале взял верх над «Монако» (76:62).
Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 21 мая. Игра за бронзу начнётся в 17:00 мск, финал — в 20:00 мск.
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