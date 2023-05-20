«Это ещё не конец». Тейтум — о двух домашних поражениях от «Майами»

Звёздный форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал два подряд домашних поражения своей команды на старте финальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит».

«Это тяжело. Это вызов… Это ещё не конец или что-то подобное. У нас была отличная возможность. Я всё ещё абсолютно уверен [в успехе], каждый из нас абсолютно уверен. Нам просто нужно подготовиться к третьей игре», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

Напомним, во втором матче серии, который прошёл этой ночью, «Селтикс» уступили команде Эрика Споэльстры со счётом 105:111. На счету Тейтума в этой встрече дабл-дабл из 34 очков, 13 подборов и 8 передач.

Теперь серия переезжает в Майами. Третий матч пройдёт в ночь на 22 мая.