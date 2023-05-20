Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это ещё не конец». Тейтум — о двух домашних поражениях от «Майами»

«Это ещё не конец». Тейтум — о двух домашних поражениях от «Майами»
Комментарии

Звёздный форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал два подряд домашних поражения своей команды на старте финальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит».

«Это тяжело. Это вызов… Это ещё не конец или что-то подобное. У нас была отличная возможность. Я всё ещё абсолютно уверен [в успехе], каждый из нас абсолютно уверен. Нам просто нужно подготовиться к третьей игре», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

Напомним, во втором матче серии, который прошёл этой ночью, «Селтикс» уступили команде Эрика Споэльстры со счётом 105:111. На счету Тейтума в этой встрече дабл-дабл из 34 очков, 13 подборов и 8 передач.

Теперь серия переезжает в Майами. Третий матч пройдёт в ночь на 22 мая.

Как прошёл матч «Бостон» — «Майами»:
«Не играй с огнём!» «Майами» дважды взял верх над «Бостоном», дальше — жаркая Флорида
«Не играй с огнём!» «Майами» дважды взял верх над «Бостоном», дальше — жаркая Флорида
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023