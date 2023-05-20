«Мы будем пользоваться разъярённым Джимми». Калеб Мартин — о стычке Батлера с Уильямсом

Лёгкий форвард «Майами Хит» Калеб Мартин высказался о стычке своего звёздного одноклубника Джимми Батлера с форвардом «Бостон Селтикс» Грантом Уильямсом во время второго матча финала Восточной конференции между командами.

«Я знал, что это будет хорошо для нас. Мы всегда будем пользоваться разъярённым Джимми», — приводит слова Мартина обозреватель Miami Herald Энтони Чанг в социальных сетях.

Напомним, инцидент Батлера с Уильямсом произошёл в середине четвёртой четверти при счёте 96:87. Сразу после этого момента «Майами» сделал рывок со счётом 24:9 и выиграл матч (111:105).

Батлер закончил матч с 27 очками, 8 подборами, 6 результативными передачами и 3 перехватами.

«Майами» ведёт в серии у «Бостона» 2-0. Третий матч пройдёт в ночь на 22 мая.