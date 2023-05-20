Одноклубница Грайнер: наша сестра и подруга была в тюрьме в России, мы ежедневно страдали

Атакующий защитник клуба WNBA «Финикс Меркури» Дайана Таурази рассказала, насколько тяжело её команде было сконцентрироваться на баскетболе в сезоне-2022 из-за того, что её одноклубница Бриттни Грайнер находилась в российской тюрьме.
«В прошлом году нам было не до баскетбола. Наша сестра и подруга была в тюрьме в России, мы ежедневно страдали. Мы действительно не находили слов в определённые дни. Это было очень тяжело для Бриттни», — приводит слова Таурази ESPN.
Напомним, матч с «Лос-Анджелес Спаркс», который прошёл этой ночью, стал первой официальной игрой для Грайнер после возвращения из России. «Меркури» уступили 71:94, а Бриттни набрала 18 очков.
Напомним, Бриттни Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России Грайнер приговорили к девяти годам заключения. Она признала вину.
- 20 мая 2023
-
15:41
-
15:20
-
14:16
-
13:59
-
13:05
-
12:46
-
12:24
-
12:08
-
11:35
-
10:56
-
10:41
-
10:14
-
09:55
-
09:43
-
09:25
-
09:00
-
07:53
-
07:48
-
07:23
-
06:53
-
06:48
-
05:56
-
05:49
-
04:59
-
04:17
-
03:23
-
00:56
-
00:41
-
00:38
- 19 мая 2023
-
23:50
-
22:58
-
22:54
-
22:09
-
22:03
-
21:37