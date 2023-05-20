Одноклубница Грайнер: наша сестра и подруга была в тюрьме в России, мы ежедневно страдали

Атакующий защитник клуба WNBA «Финикс Меркури» Дайана Таурази рассказала, насколько тяжело её команде было сконцентрироваться на баскетболе в сезоне-2022 из-за того, что её одноклубница Бриттни Грайнер находилась в российской тюрьме.

«В прошлом году нам было не до баскетбола. Наша сестра и подруга была в тюрьме в России, мы ежедневно страдали. Мы действительно не находили слов в определённые дни. Это было очень тяжело для Бриттни», — приводит слова Таурази ESPN.

Напомним, матч с «Лос-Анджелес Спаркс», который прошёл этой ночью, стал первой официальной игрой для Грайнер после возвращения из России. «Меркури» уступили 71:94, а Бриттни набрала 18 очков.

Напомним, Бриттни Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России Грайнер приговорили к девяти годам заключения. Она признала вину.