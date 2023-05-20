Россиянин попал в десятку лучших игроков регулярного чемпионата Израиля

Российский баскетболист «Хапоэля» из Беэр-Шевы Егор Кулешов, который также имеет израильское гражданство, вошёл в десятку лучших игроков регулярного чемпионата в Израиле, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Всего на счету Кулешова 27 сыгранных матчей, в которых он набирал 8,9 очка, делал 4,1 подбора и 1,2 передачи.

В апреле Егора выбрали лучшим местным игроком в лиге.

На данный момент команда Кулешова сражается с тель-авивским «Маккаби» в четвертьфинальной серии чемпионата Израиля и уступает 0-1.

Егор Кулешов родился в Волгограде, в два года переехал в Тульскую область, а в семилетнем возрасте семья эмигрировала в Израиль. В 2020 году он получил спецразрешение от ФИБА выступать за сборную России, а российским болельщикам Кулешов запомнился по выступлениям за казанский УНИКС.