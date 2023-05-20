Стало известно, что сказал Перасович, выходя из чемпионской раздевалки УНИКСа

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович бросил лишь одну фразу своим игрокам, покидая чемпионскую раздевалку после победы казанцев в Единой лиге ВТБ минувшего сезона.

Празднования в раздевалке УНИКСа после победы в пятом матче серии с «Локомотивом-Кубань» ярко отражены в фильме о прошедшем финале, размещённом на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

«[Тренировка] завтра в 9 утра», — сказал облитый шампанским Перасович, покидая раздевалку.

Напомним, коллектив из столицы Татарстана впервые в своей истории стал обладателем золотых медалей Единой лиги ВТБ. В финале подопечные Перасовича уверенно выиграли серию у соперников из Краснодара со счётом 4-1.

После завоевания чемпионства хорватский специалист не исключил, что останется в УНИКСе.