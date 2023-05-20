Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, что сказал Перасович, выходя из чемпионской раздевалки УНИКСа

Стало известно, что сказал Перасович, выходя из чемпионской раздевалки УНИКСа
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович бросил лишь одну фразу своим игрокам, покидая чемпионскую раздевалку после победы казанцев в Единой лиге ВТБ минувшего сезона.

Празднования в раздевалке УНИКСа после победы в пятом матче серии с «Локомотивом-Кубань» ярко отражены в фильме о прошедшем финале, размещённом на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

«[Тренировка] завтра в 9 утра», — сказал облитый шампанским Перасович, покидая раздевалку.

Напомним, коллектив из столицы Татарстана впервые в своей истории стал обладателем золотых медалей Единой лиги ВТБ. В финале подопечные Перасовича уверенно выиграли серию у соперников из Краснодара со счётом 4-1.

После завоевания чемпионства хорватский специалист не исключил, что останется в УНИКСе.

Материалы по теме
«На его семью оказывается давление». Президент УНИКСа — о будущем Перасовича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023