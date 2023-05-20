Стало известно, что сказал Перасович, выходя из чемпионской раздевалки УНИКСа
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович бросил лишь одну фразу своим игрокам, покидая чемпионскую раздевалку после победы казанцев в Единой лиге ВТБ минувшего сезона.
Празднования в раздевалке УНИКСа после победы в пятом матче серии с «Локомотивом-Кубань» ярко отражены в фильме о прошедшем финале, размещённом на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.
«[Тренировка] завтра в 9 утра», — сказал облитый шампанским Перасович, покидая раздевалку.
Напомним, коллектив из столицы Татарстана впервые в своей истории стал обладателем золотых медалей Единой лиги ВТБ. В финале подопечные Перасовича уверенно выиграли серию у соперников из Краснодара со счётом 4-1.
После завоевания чемпионства хорватский специалист не исключил, что останется в УНИКСе.
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