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Леброн: нет никаких причин чувствовать себя комфортно после возвращения домой

Леброн: нет никаких причин чувствовать себя комфортно после возвращения домой
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не считает, что его команде станет легче в серии с «Денвер Наггетс» после того, как она переедет на их домашний паркет.

«Мы должны играть так же отчаянно. Мы не можем выходить ни на какую игру плей-офф, чувствуя себя комфортно только потому, что ты либо не проиграл дома, либо возвращаешься домой. Я думаю, в этом ещё бóльшая опасность, потому что, когда ты приезжаешь домой, ты ложишься в свою собственную кровать, проводишь время с семьёй, у всех всё здорово и весело, и всё такое. Нет, когда ты возвращаешься домой, ты ещё больше рискуешь. Так что мы должны осознавать своё возвращение и то, что мы проигрываем 0-2. Нет никаких причин чувствовать себя комфортно», — приводит слова Джеймса Lakers Nation.

Третий матч серии между «Лейкерс» и «Наггетс» пройдёт в ночь на 21 мая в Лос-Анджелесе.

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