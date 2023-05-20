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Мартюк и Бэрфорд продлили контракты с «Локомотивом-Кубань»

Форвард Андрей Мартюк и его американский одноклубник Джейлен Бэрфорд в следующем сезоне продолжат защищать цвета «Локомотива-Кубань», сообщает пресс-служба краснодарской команды.

В минувшем сезоне Мартюк второй год подряд был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ, семь раз попадал в символическую пятёрку тура, завоевал серебряные медали чемпионата. В среднем он набирал 9,4 очка, делал 4,7 подбора и 1,5 передачи за матч.

Бэрфорд стал лучшим снайпером команды сезона-2022/2023. Он входит в четвёрку самых результативных игроков чемпионата. В минувшем сезоне американец в среднем набирал 16,6 очка, делал 3,7 результативной передачи, 3,6 подбора и 1,6 перехвата за игру.

Напомним, «Локомотив-Кубань» дошёл до финала минувшего розыгрыша Единой лиги ВТБ, в котором уступил в серии казанскому УНИКСу (1-4).