Стивен Эй Смит — Леброну: перестань бросать трёхочковые, пожалуйста

Известный аналитик шоу First Take Стивен Эй Смит призвал звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса изменить подход к выбору бросков.

«Используй свои мускулы каждый раз, когда представляется такая возможность. Используй их! Перестань бросать трёхочковые, пожалуйста. Сторонись трёхочковой дуги», — сказал Смит на собственном подкасте.

В нынешнем плей-офф Леброн показывает ужасную статистику дальних бросков, попадая лишь 23,3% попыток. Во вчерашнем матче с «Денвер Наггетс» в рамках серии финала Западной конференции Джеймс не смог забросить ни один дальний бросок за шесть попыток.

Уже этой ночью, в 3:30 по мск, состоится третий матч серии с «Денвером». Счёт противостояния — 2-0 в пользу команды из Колорадо.