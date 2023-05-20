Обозреватель ESPN: Вембаньяма сделал всё, что возможно, чтобы избежать тяжёлых травм
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Спортивный обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о том, какой физической подготовкой занимался главный проспект грядущего драфта Виктор Вембаньяма в последние годы.
«Виктор на протяжении трёх или четырёх последних лет занимался специальными упражнениями для укрепления силы ног, чтобы избежать потенциальных травм. Не уверен на 100%, но думаю, что Вембаньяма сделал всё, что возможно, чтобы избежать тяжёлых травм, всё, что известно науке на данный момент», — приводит слова Уиндхорста Legion Hoops в своих социальных сетях.
Рост молодого француза составляет 219 см. Немалое количество игроков с подобным ростом страдают из-за регулярных травм в НБА. Это одно из главных беспокойств, связанных с будущим возможным первым пиком драфта 2023 года.
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