Баркли — Вембаньяме: «Спёрс» очень далеки от победы в чемпионате, молодой человек

Известнейший аналитик шоу Inside the NBA и член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли прокомментировал заявление главного проспекта грядущего драфта Виктора Вембаньямы о том, что ему не терпится выиграть чемпионство с «Сан-Антонио Спёрс».

«Это глупо. Вот один из моих любимейших игроков в истории — Аллен Айверсон. Мы как-то общались с ним под конец его карьеры, и он сказал, что ожидал, что будет уже иметь три и четыре чемпионства к этому моменту.

Так вот, «Спёрс» очень далеки от победы в чемпионате, молодой человек. Они даже наверняка не выйдут в плей-офф в следующем сезоне. То, что ты, Виктор, отлично играешь во Франции, вокруг тебя такой хайп — это не будет значить ничего в момент, когда ты дебютируешь в следующем сезоне», — сказал Баркли на радио SiriusXM.