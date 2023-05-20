Эксперт ESPN оставил Леброна Джеймса вне топ-5 самых опасных игроков нынешнего плей-офф

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Эксперт ESPN и экс-игрок НБА Джей Уильямс составил список самых опасных оставшихся в нынешнем плей-офф игроков. Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оказался вне списка.

Топ-5 самых опасных игроков по мнению Джея Уильямса:

1. Джимми Батлер (форвард «Майами Хит»).

2. Никола Йокич (центровой «Денвер Наггетс»)

3. Джейсон Тейтум (форвард «Бостон Селтикс»)

4. Джамал Маррей (разыгрывающий «Денвер Наггетс»)

5. Энтони Дэвис (центровой «Лос-Анджелес Лейкерс»).

В нынешнем плей-офф Леброн в среднем набирает 23,5 очка, 10,1 подбора и 5,9 результативной передачи.

«Лейкерс» уступают в серии в рамках финала Западной конференции с «Наггетс» со счётом 0-2. Завтра, в 3:30 по мск, состоится третий матч противостояния.