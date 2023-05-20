Эксперт ESPN оставил Леброна Джеймса вне топ-5 самых опасных игроков нынешнего плей-офф
Поделиться
Эксперт ESPN и экс-игрок НБА Джей Уильямс составил список самых опасных оставшихся в нынешнем плей-офф игроков. Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оказался вне списка.
Топ-5 самых опасных игроков по мнению Джея Уильямса:
1. Джимми Батлер (форвард «Майами Хит»).
2. Никола Йокич (центровой «Денвер Наггетс»)
3. Джейсон Тейтум (форвард «Бостон Селтикс»)
4. Джамал Маррей (разыгрывающий «Денвер Наггетс»)
5. Энтони Дэвис (центровой «Лос-Анджелес Лейкерс»).
В нынешнем плей-офф Леброн в среднем набирает 23,5 очка, 10,1 подбора и 5,9 результативной передачи.
«Лейкерс» уступают в серии в рамках финала Западной конференции с «Наггетс» со счётом 0-2. Завтра, в 3:30 по мск, состоится третий матч противостояния.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 мая 2023
-
20:17
-
19:59
-
19:40
-
19:23
-
19:00
-
18:36
-
18:07
-
17:01
-
17:01
-
16:30
-
16:02
-
15:41
-
15:20
-
14:16
-
13:59
-
13:05
-
12:46
-
12:24
-
12:08
-
11:35
-
10:56
-
10:41
-
10:14
-
09:55
-
09:43
-
09:25
-
09:00
-
07:53
-
07:48
-
07:23
-
06:53
-
06:48
-
05:56
-
05:49
-
04:59
Партнерский контент