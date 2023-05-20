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Бриджес выбрал между Дончичем и Дюрантом, против кого сложнее защищаться

Бриджес выбрал между Дончичем и Дюрантом, против кого сложнее защищаться
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Форвард «Бруклин Нетс» Микал Бриджес коротко объяснил, почему очень сложно защищаться против звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Против кого сложнее защищаться? Конечно же, против игрока, который заставляет тебя менять направление при каждом движении. Лука», — приводит слова Бриджеса NBA Buzz в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Лука в среднем набирал 32,4 очка, 8,6 подбора и восемь результативных передач. «Даллас» не попал даже в зону плей-ин, заняв 11-е место в Западной конференции.

Дюрант закончил регулярный сезон, в среднем имея следующие цифры: 29,1 очка, 6,7 подбора и 5 ассистов. Кевин по ходу сезона был обменян по собственной просьбе в «Финикс Санз», с которым остановился на стадии второго раунда, уступив «Денвер Наггетс» в серии со счётом 2-4.

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