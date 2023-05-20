Глава Татарстана Минниханов поздравил УНИКС с историческим чемпионством
Поделиться
Глава Татарстана Рустам Минниханов в казанском Кремле поздравил УНИКС с первым титулом Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю вас с победой, аплодисменты вам. Вы продемонстрировали незаурядное мастерство, настоящий чемпионский характер. Мы внимательно следили за вашими играми и получили огромное удовольствие. Вы пример для юных спортсменов, которые занимаются в спортивных школах. Сегодня у нас более 30 тысяч детей — будущие баскетболисты.
Уверен, эта победа будет дальше продолжаться. Понятно, что это непросто будет, но у вас есть силы, умения и талант», — приводит слова Минниханова «БИЗНЕС Online».
УНИКС впервые в своей истории стали победителями лиги, хотя уже четыре раза брали вторые места и также четыре раза брали бронзу.
Комментарии
- 20 мая 2023
-
23:13
-
22:41
-
22:31
-
21:02
-
20:46
-
20:17
-
19:59
-
19:40
-
19:23
-
19:00
-
18:36
-
18:07
-
17:01
-
17:01
-
16:30
-
16:02
-
15:41
-
15:20
-
14:16
-
13:59
-
13:05
-
12:46
-
12:24
-
12:08
-
11:35
-
10:56
-
10:41
-
10:14
-
09:55
-
09:43
-
09:25
-
09:00
-
07:53
-
07:48
-
07:23
Партнерский контент