Глава Татарстана Минниханов поздравил УНИКС с историческим чемпионством

Глава Татарстана Рустам Минниханов в казанском Кремле поздравил УНИКС с первым титулом Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю вас с победой, аплодисменты вам. Вы продемонстрировали незаурядное мастерство, настоящий чемпионский характер. Мы внимательно следили за вашими играми и получили огромное удовольствие. Вы пример для юных спортсменов, которые занимаются в спортивных школах. Сегодня у нас более 30 тысяч детей — будущие баскетболисты.

Уверен, эта победа будет дальше продолжаться. Понятно, что это непросто будет, но у вас есть силы, умения и талант», — приводит слова Минниханова «БИЗНЕС Online».

УНИКС впервые в своей истории стали победителями лиги, хотя уже четыре раза брали вторые места и также четыре раза брали бронзу.