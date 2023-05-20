Президент УНИКСа Богачёв: зови к нам свой «Нью-Йорк Никс», мы их грохнем

Президент УНИКСа Евгений Богачёв поздравил казанскую команду с историческим выигрышем титула Единой лиги ВТБ.

«Хорошо, что мы выиграли чемпионат, но для меня важнее любой медали интерес к нам со стороны зрителей. Когда десятки матчей на команду смотрят стоя, билетов нет, к нам приходят семьями, это невероятно!

Казалось, что «Зенит» и «Газпром» обыграть было невозможно! Но мы их сделали!» — заявил Богачёв.

Евгений продолжил речь, выделив отдельно Ненада Димитриевича.

«Я сейчас захожу в Кремль и вижу выставку Александра Македонского, — рассказал президент клуба. — И вспоминаю: у нас же тоже есть македонец! Знаете, сколько он набрал в последнем матче финала? 34 очка — больше трети командных. Он такой же Александр Македонский! У Ненада столько сил, что у него даже сын родился в Казани!» — пошутил Евгений.

Также президент рассказал, как он отвечал на поздравления из Америки.

«Я говорю ему: «Зови к нам свой «Нью-Йорк Никс». Мы их грохнем!» — рассказал Богачёв.