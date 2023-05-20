Данкан будет регулярно посещать «Сан-Антонио Спёрс», чтобы работать с Вембаньямой

Легендарный баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан будет регулярно посещать команду в следующем сезоне с целью развития главного проспекта грядущего драфта Виктора Вембаньямы, сообщает Uproxx.

По результатам драфт-лотереи первый пик 2023 года достался именно техасской команде. Это уже третий такой случай в истории команды. Предыдущие два — прямо повлияли на ход истории для всей организации. В первый раз это произошло в 1987 году, где «Спёрс» задрафтовали центрового Данкана Робинсона, который в итоге стал двукратным чемпионом НБА в составе «шпор». Следующий раз произошёл в 1997 году — год Тима Данкана, который принёс пять чемпионств «Сан-Антонио».

Данкан уже был в составе тренерского штаба «Спёрс» в сезоне-2019/2020.