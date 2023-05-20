Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Данкан будет регулярно посещать «Сан-Антонио Спёрс», чтобы работать с Вембаньямой

Данкан будет регулярно посещать «Сан-Антонио Спёрс», чтобы работать с Вембаньямой
Комментарии

Легендарный баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан будет регулярно посещать команду в следующем сезоне с целью развития главного проспекта грядущего драфта Виктора Вембаньямы, сообщает Uproxx.

По результатам драфт-лотереи первый пик 2023 года достался именно техасской команде. Это уже третий такой случай в истории команды. Предыдущие два — прямо повлияли на ход истории для всей организации. В первый раз это произошло в 1987 году, где «Спёрс» задрафтовали центрового Данкана Робинсона, который в итоге стал двукратным чемпионом НБА в составе «шпор». Следующий раз произошёл в 1997 году — год Тима Данкана, который принёс пять чемпионств «Сан-Антонио».

Данкан уже был в составе тренерского штаба «Спёрс» в сезоне-2019/2020.

Материалы по теме
Баркли — Вембаньяме: «Спёрс» очень далеки от победы в чемпионате, молодой человек
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023