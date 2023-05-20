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Источник: «Бруклин» заинтересован в обмене одного из своих пиков первого раунда

Источник: «Бруклин» заинтересован в обмене одного из своих пиков первого раунда
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«Бруклин Нетс», скорее всего, обменяют один из своих пиков первого раунда грядущего драфта, сообщает New York Post. Нью-Йоркская команда имеет 21-й и 22-й выборы в первом раунде.

Сообщается, что «Бруклин» заинтересован в игроке, нацеленном на набор очков или на подборы. Команда хочет разнообразить свой состав, который на данный момент переполнен вингами: Микал Бриджес, Кэмерон Джонсон, Ройс О'Нил и Дориан Финни-Смит. Возможно, один из этих игроков будет частью грядущего обмена.

«Бруклин» остался на шестом месте по итогам регулярного сезона даже после обменов Дюранта и Ирвинга. «Нетс» уступили в первом раунде «Филадельфии Сиксерс» со счётом 0-4, но, несмотря на удручающий результат, команда не намерена уходить в глубокую перестройку.

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