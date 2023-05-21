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Грег Попович отправился во Францию, чтобы встретиться с Виктором Вембаньямой

Грег Попович отправился во Францию, чтобы встретиться с Виктором Вембаньямой
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович сел в самолёт, летящий во Францию, чтобы встретиться с главным проспектом грядущего драфта Виктором Вембаньямой.

По результатам драфт-лотереи первый пик 2023 года достался именно техасской команде. Это уже третий такой случай в истории команды. Предыдущие два — прямо повлияли на ход истории для всей организации. В первый раз это произошло в 1987 году, где «Спёрс» задрафтовали центрового Данкана Робинсона, который в итоге стал двукратным чемпионом НБА в составе «шпор». Следующий раз произошёл в 1997 году — год Тима Данкана, который принёс пять чемпионств «Сан-Антонио».

Вембаньяма уже заявил, что ему не терпится выиграть чемпионство в составе «Спёрс». Легенда организации Тим Данкан будет регулярно приезжать в команду, чтобы помогать в развитии игрока.

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