Грег Попович отправился во Францию, чтобы встретиться с Виктором Вембаньямой

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович сел в самолёт, летящий во Францию, чтобы встретиться с главным проспектом грядущего драфта Виктором Вембаньямой.
По результатам драфт-лотереи первый пик 2023 года достался именно техасской команде. Это уже третий такой случай в истории команды. Предыдущие два — прямо повлияли на ход истории для всей организации. В первый раз это произошло в 1987 году, где «Спёрс» задрафтовали центрового Данкана Робинсона, который в итоге стал двукратным чемпионом НБА в составе «шпор». Следующий раз произошёл в 1997 году — год Тима Данкана, который принёс пять чемпионств «Сан-Антонио».
Вембаньяма уже заявил, что ему не терпится выиграть чемпионство в составе «Спёрс». Легенда организации Тим Данкан будет регулярно приезжать в команду, чтобы помогать в развитии игрока.
- 21 мая 2023
-
00:09
- 20 мая 2023
-
23:56
-
23:42
-
23:37
-
23:13
-
22:41
-
22:31
-
21:02
-
20:46
-
20:17
-
19:59
-
19:40
-
19:23
-
19:00
-
18:36
-
18:07
-
17:01
-
17:01
-
16:30
-
16:02
-
15:41
-
15:20
-
14:16
-
13:59
-
13:05
-
12:46
-
12:24
-
12:08
-
11:35
-
10:56
-
10:41
-
10:14
-
09:55
-
09:43
-
09:25