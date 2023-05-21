Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

У судьи Скотта Фостера пошла кровь после столкновения с Леброном Джеймсом

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит третий матча финала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент публикации новости счёт в матче 84:82 в пользу гостей.

Звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в концовке первой половины встречи при попытке уйти в быстрый отрыв столкнулся с судьей Скоттом Фостером. Матч был прерван на некоторое время из-за того, что у Фостера пошла кровь.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний Джеймс принял участие в 14 играх, набирая в среднем 23,5 очка, 10,1 подбора и 5,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,4, трёхочковых — 23,3.