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У судьи Скотта Фостера пошла кровь после столкновения с Леброном Джеймсом

У судьи Скотта Фостера пошла кровь после столкновения с Леброном Джеймсом
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит третий матча финала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент публикации новости счёт в матче 84:82 в пользу гостей.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
21 мая 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Джеймс - 23, Ривз - 23, Хатимура - 13, Уокер - 9, Шрёдер - 5, Расселл - 3, Браун - 2, Вандербилт - 2, Бамба, Бисли, Габриэль, Кристи, Томпсон, Харрисон
Денвер Наггетс: Маррей - 37, Йокич - 24, Колдуэлл-Поуп - 17, Браун - 15, Портер - 14, Гордон - 7, Грин - 5, Брайант, Браун, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар

Звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в концовке первой половины встречи при попытке уйти в быстрый отрыв столкнулся с судьей Скоттом Фостером. Матч был прерван на некоторое время из-за того, что у Фостера пошла кровь.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний Джеймс принял участие в 14 играх, набирая в среднем 23,5 очка, 10,1 подбора и 5,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,4, трёхочковых — 23,3.

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