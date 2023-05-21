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«Денвер» обыграл «Лейкерс», сделав счёт в серии 3-0

«Денвер» обыграл «Лейкерс», сделав счёт в серии 3-0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся третий матч в рамках финала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 119:108.

Самым результативным игроком матча у гостей стал разыгрывающий, один из лидеров «Денвера» Джамал Маррей. На его счету 37 очков, шесть передач и семь подборов. Также дабл-даблом отметился лёгкий форвард Майкл Портер. В его активе 14 очков 10 подборов и шесть передач.

Самым результативным игроком хозяев стал центровой Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 18 подборов. В его активе также одна передача. На счету форвард Леброна Джеймса 23 очка и 12 ассистов.

Счёт в серии игр между командами стал 3:0 в пользу «Денвера».

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
21 мая 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Джеймс - 23, Ривз - 23, Хатимура - 13, Уокер - 9, Шрёдер - 5, Расселл - 3, Браун - 2, Вандербилт - 2, Бамба, Бисли, Габриэль, Кристи, Томпсон, Харрисон
Денвер Наггетс: Маррей - 37, Йокич - 24, Колдуэлл-Поуп - 17, Браун - 15, Портер - 14, Гордон - 7, Грин - 5, Брайант, Браун, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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