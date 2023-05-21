Скотт Фостер — Леброну: ты хотел это сделать на протяжении 25 лет
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Судья Скотт Фостер шутливо обратился к звёздному форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу после их неудачного столкновения во время третьего матча серии в рамках финала Западной конференции против «Денвер Наггетс.
«Ты хотел это сделать на протяжении 25 лет», — пошутил Фостер.
Леброн в концовке первой половины встречи при попытке уйти в быстрый отрыв столкнулся Скоттом Фостером. Матч был прерван на некоторое время из-за того, что у Фостера пошла кровь.
Матч закончился со счётом 119:108 в пользу «Наггетс». Счёт серии — 3-0 в пользу «Денвера». Уже в следующем матче команда из Колорадо может закончить противостояние и выйти в финал НБА, где встретится или с «Майами Хит», или с «Бостон Селтикс».
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